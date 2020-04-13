Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için istisnai olarak açıldı Kahire yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, Mısır topraklarındaki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açtı.

Kahire yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ortalarından bu yana kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, Mısır topraklarındaki Filistinlilerin geri dönmesi için istisnai olarak açtı. Sınır kapısında çalışan görevliler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında koruyucu tulum giyip maske taktı. Kaynak: AA