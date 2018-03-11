Reengen Kimdir?

Reengen Kurucu Ortağı ve CEO'su Şahin Çağlayan, Reengen'in sunduğu çözümlerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Çağlayan, şunları dile getirdi: "Bugün, Microsoft Teknoloji Zirvesi'nde farklı sektörlerin dijital dönüşüm, bulut bilişim, nesnelerin interneti başarı hikayelerini dinliyoruz ve ilhamlanıyoruz. Gerçekten çok güzel uygulamalar var. Burada tabii endüstriyel internetin veya endüstri 4.0'ın dönüşümünün etkisi büyük. Reengen de tam olarak endüstri 4.0'ın bir çıktısı olan, dijital enerji yönetimini sağlıyor. Hem tesislere, hem fabrikalara, hem de enerji üretim santrallerine bulut tabanlı iş zekası çözümlerini sunuyoruz. Enerji yönetimlerini daha etkin yapabilmeleri için, operasyonel verimlilik sağlayabilmeleri için, OPEX'lerini düşürebilmeleri için sensörden haberleşme ünitesine, bulut tabanlı iş zekası çözümünden raporlamaya kadar uçtan uca bir servis sunuyoruz.".