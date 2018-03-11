AFRİN HAREKATI'NDA 51. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Reengen'in Hedefleri Neler?

Reengen Kurucu Ortağı ve CEO'su Şahin Çağlayan, Reengen'in hedeflerinin neler olduğu konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Reengen Kurucu Ortağı ve CEO'su Şahin Çağlayan, Reengen'in hedeflerinin neler olduğu konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den operasyonlarını başlatarak, şirketlerini yurt dışına taşıma şeklinde giderek büyüyen bir başarı hikayesi yazmaya çalıştıklarını belirten Çağlayan, enerji IoT sektöründe çok fazla örnek olmadığını ve bu kapsamda kurum ve kuruluşlarla çalışarak, hepsinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et