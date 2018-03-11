Reengen'in Hedefleri Neler?

Reengen Kurucu Ortağı ve CEO'su Şahin Çağlayan, Reengen'in hedeflerinin neler olduğu konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den operasyonlarını başlatarak, şirketlerini yurt dışına taşıma şeklinde giderek büyüyen bir başarı hikayesi yazmaya çalıştıklarını belirten Çağlayan, enerji IoT sektöründe çok fazla örnek olmadığını ve bu kapsamda kurum ve kuruluşlarla çalışarak, hepsinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak istediklerini ifade etti.