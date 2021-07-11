Reels şampiyonu oldu
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Reels şampiyonu oldu

Reels şampiyonu oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Instagram'ın haftalık verilerine göre 'Benim O' şarkısı ile bir numaraya yerleşen güzel şarkıcı Tuğba Yur, yüz bini akşın hazırlanan reels videosu ile liderliği ele aldı.

'Benim O' şarkısıyla müzik listelerindeki liderliğini vermemekte kararlı olan güzel şarkıcı Tuğba Yurt, sosyal medyada da 1 numara oldu.

İnstagram'ın haftalık verilerine göre 'Benim O' şarkısı ile bir numaraya yerleşen güzel şarkıcı, yüz bini akşın hazırlanan reels videosu ile liderliği ele aldı. 'Yaz Gülü' şarkısı için hazırlanan 65 bini aşkın reels videosuyla geçtiğimiz haftanın lideri ise Yalın olmuştu… Güzel şarkıcı, seslendirdiği akustik eserlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor…

Reels şampiyonu oldu

Kaynak: Snob Magazin

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