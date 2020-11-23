Reelgood nedir? Reelgood nasıl kullanılır? Reelgood film önerileri

Tüm film hizmet platformlarını bir arada toplayan Reelgood izleyecek film bulmakta zorlananlar için heyecan verici. Peki tüm film platformlarını birleştiren Reelgood nedir? Reelgood nasıl kullanılır? Reelgood Türkiye'de mevut mu? Reelgood film eşleşmesi nasıl yapılır?

Herkes, tüm grup arkadaşlarının üzerinde anlaşabileceği bir film bulmanın zor olduğunu bilir. Herkese hitap eden bir şey için birden fazla akış hizmetini kontrol ederek gecenin yarısını boşa harcarsınız. Reelgood sayesinde artık film aramak olduğundan daha kısa ve zevkli olacak. Peki tüm film platformlarını birleştiren Reelgood nedir? Reelgood nasıl kullanılır? Reelgood Türkiye'de mevut mu? Reelgood film eşleşmesi nasıl yapılır? İşte Reelgood film önerileri...

Google'ın Android TV platformunda yeni bir uygulama olan "Reelgood" film eşleştirme uygulamasını başlattığını duyurdu.

REELGOOD NEDİR?

Uygulama, tüm akış hizmetlerinizi tek bir konuma yerleştirmek için tasarlanmıştır, böylece tam olarak aradığınızı filmleri çok kısa sürede bulabileceksiniz.

Reelgood'u ilk indirdiğinizde,hangi hizmetleri kullandığınızı seçmeniz gerekmektedir. ABD'deki Netflix, Hulu, Disney +, Prime, TV + HBO Max, Showtime ve Crunchyroll dahil olmak üzere yüzlerce diğer ana akış seçeneğini desteklemektedir. Daha sonra, uygulamayı göz atmanızı ve film açmak için bir kısayol varsa veya teklifler bunu o TV izle hizmette doğrudan göstermek favori içerik bulmak mümkün olacak. Uygulama ayrıca her bir içerik parçası için IMDB derecelendirmesini ve fragmanlarını da ek olarak gösteriyor.

REELGOOD TÜRKİYE'DE MEVCUT MU?

Reelgood film önerisi uygulaması şimdilik sadece ABD'de mevcut. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de kullanıma açılacağı düşünülmekte.

REELGOOD FİLM ÖNERİLERİ? REELGOOD NASIL ÇALIŞIR?

Reelgood Swipe With Friends'i kısaca film ve dizileri ekranı sağa/sola kaydırarak gruplara ayırdığınız ve arkadaşlarınızla eşleştiğiniz bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Reelgood.com/Swipe adresinden ulaşabileceğiniz bu özelliği kullanmak için oturum açmaya ya da herhangi bir uygulamayı indirmenize gerek yok.

Açılan yeni sayfada sahip olduğunuz yayın hizmetlerini seçtikten sonra karşınıza çıkan film öneriler arasından seçim yapabilir, daha sonra linklerini arkadaşlarınızla paylaşarak eşleşmeye başlayabilirsiniz. İzleyeceğiniz filmleri sağa, izlemeyeceğiniz filmleri sola kaydırın; daha sonra bir film eşleşmesi olduğunda Reelgood uygulaması size bildirim gönderecektir.

Reelgood'un ürün ve tasarım başkanı Eli Chamberlin, "Reelgood 4.0, insanların nasıl izledikleri ve giderek parçalanan akış dünyası hakkında öğrendiklerimizin doruk noktasıdır" açıklamasını yaptı. "Bu sürümle amacımız, tüm akış içeriğini oraya götürmek ve mümkün olan en anlamlı şekilde görüntülemekti, böylece insanlar sayısız saatler boyunca gezinmek zorunda kalmadan mevcut akış hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilirler.' ifadelerini kullandı.