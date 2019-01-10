Reel Sektöre Teminatsız Finansman, Bugün En 'Değerli' Destektir"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisiyle ilgili, "Bu paket kapsamında bir milyon liralık kredi verilmesiyle imalatçı ve üretici KOBİ'ler ayrıcalıklı muamele görüyor. Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en 'değerli' destektir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, 13 bankanın katıldığı, 6 ay ödemesiz 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi'nin özellikle imalatçı ve ihracatçı için ciddi bir maliyet ve üretim desteği anlamı taşıdığını kaydetti.

Avdagiç, "KOBİ Değer Kredisi, üretim tezgahlarının işlemesi ve ihracatın topyekün bir hamleye dönüşmesi bakımından çok önemli. Kredi tutarı da gayet tatmin edici. Bir imalatçı KOBİ, 1 milyon lira kredi alabiliyor. Bununla makinelerini yenileyebilir, ham madde alabilir, stoklarını tamamlayabilir." açıklamasında bulundu.

Hükümetin 2019 yılına, reel sektöre destek paketleriyle giriş yaptığını belirten Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hükümet son haftalarda reel sektörü kaynak bakımından rahatlatacak adımları art arda sıraladı. Reel sektöre destek; kart borcuna taksit, 350 bin esnafa 22 milyar lira krediden sonra bugün KOBİ Değer Kredisi ile devam ediyor. KOBİ Değer Kredisi ile kaynağa erişimde en büyük sorun olan teminat engeli de aşılmış oluyor. Bu paket kapsamında bir milyon liralık kredi verilmesiyle imalatçı ve üretici KOBİ'ler ayrıcalıklı muamele görüyor. Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en 'değerli' destektir."

- "Bizim için son derece güven verici"

Destekle hem ihracatçı hem de üretici KOBİ'lere özel önem verilerek, ihracatın yeni bir raya oturmasının da sağlanacağını ifade eden Avdagiç, şunları ifade etti:

"İhracatımız da üretimimiz de tabana inerek KOBİ'lere doğru yaygınlaşacaktır. Topyekün kalkınma, ancak topyekün bir toplumsal hareket ile olur. Hükümetin son dönemde aldığı tedbirler ve en son Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, 'bankacılık kesimi, hükümet, özel sektör ve halkımızla birlikte' yeni ihracat seferberliğine, her hal ve şartta üretim kapasitesine sahip olmaya kapı aralamıştır. Diğer taraftan İTO olarak 432 bin tüccarı temsil eden Meclisimizde konuştuğumuz konuların ele alındığını ve karşılık bulduğunu görmek, bizim için son derece güven verici. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak başta olmak üzere ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA