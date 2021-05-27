"Reel Sektöre Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" webinarı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Dünyada finansal sektörle reel sektör arasındaki bağ artık iyice koptu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Dünyada finansal sektörle reel sektör arasındaki bağ artık iyice koptu. Şu an da finansal piyasalar reel sektörle çok az temas halinde. Dünya önümüzdeki dönemde yeni bir finansal sistem arayışı içine girecek." dedi.

Pasha Bank tarafından OMG Capital Advisors iş birliğiyle "Reel Sektöre Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" başlıklı webinar düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, etkinliğin önemine işaret ederek, finansman kanallarının dağılıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık dışı finansal kesimi büyütecek, finansal derinliği kapsayıcılığı artıracak her türlü çabanın çok değerli olduğunu belirten Aşan, kendilerinin de kurulduktan sonra üzerinde en fazla yoğunlaştıkları konunun bu olduğunu söyledi.

Aşan, şirketlerin finansa daha hızlı ulaşması, finansal derinlik gibi konularda ilerleme sağlanması için çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konuya bir takım katkılarımız oldu ama daha yolun başındayız. Uzun süredir yerleşmiş bir yapı var. Sadece kamu, mevzuat tarafında değil, tasarruf sahipleri tarafında da bir yapı ve alışkanlıklar var, bunları bir anda değiştirmek pek mümkün değil. Şirketlerin finansmana erişimi konusunu konuştuğumuzda aslında büyük şirketleri konuşmuyoruz. Büyük şirketlerin önemli kısmı finansmana uğraşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıyor. Finansmana ulaşma konusunda özellikle orta büyüklükteki şirketler bizim açımızdan kritik.

Bu büyüklükteki firmaların finansmana ulaşmasını kolaylaştırma konusunda ne yapılıyorsa, ofis olarak ve devletin ilgili kurumları olarak elimizden gelen çabayı göstermek durumundayız, Cumhurbaşkanımızın da açık talimatı bu. Bana ilk verdiği görev de bu finansman kanallarının bir şekilde açılmasına, kolaylaştırmasına çaba gösterilmesiydi."

Prof. Dr. Göksel Aşan, bu alanda gelişim sağlanması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bankacılık dışı kesimi büyütmek için yapılması gerekenlere dikkati çeken Aşan, bugüne kadar bankaların bu alanda çok pohpohlandığını, bundan sonra da diğer kesimin biraz pohpohlanması gerektiğine vurgu yaptı.

"Tasarruf tarafında çok derin bir kriz görünmüyor ama bir miktar azalış var"

Aşan, tasarrufların durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Salgın öncesi 15 bin katılımcılı başlattıkları bir anket çalışmalarının olduğunu anımsatan Aşan, orada çok çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını, şimdi bu anketin tekrarını yapacaklarını bildirdi.

Aşan, geçen günlerde bir banka tarafından açıklanan tasarrufa yönelik anket sonuçlarına atıf yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz şimdi bizim anketi yeniledik, o açıklananın biraz daha altında çıkıyor tasarruf oranı ama salgın dönemi için bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Neredeyse katılımcıların yüzde 50'ye yakını gelirlerinin düştüğünden bahsediyor, gelirler bu kadar düşmüşken tasarruf oranı düşmedi demek anlamlı olmaz. Tasarruf tarafında çok derin bir kriz görünmüyor ama bir miktar azalış var. 'Elinize bir miktar para geçse ne yaparsınız?' diye sormuştuk, yüzde 80'in üzerinde bir oranda 'Bankaya giderim.' cevabını aldık.

Böyle bir yerleşik yapı var gerçekten. İnsanların eline para geçtiğinde akıllarına gelen ilk şey bankaya gitmek. Bu normal olabilir ama benzer şeylerin sorulduğu farklı ülkeler var, onunla kıyasladığımızda bu oran bizde çok daha yüksek çıkıyor. Bu alışkanlık tarafı önemli. Biz ne kadar bu araçları geliştirebilir ve çeşitlendirebilirsek, o yüzde 80 küsurları, 80'in altına bile çeksek büyük bir katkı olur."

"Tüm dünyada ciddi bir borçluluk problemi var"

Son yaşanan süreçte kripto para piyasası başta olmak üzere bütün finansal piyasaların durumuna değinen Aşan, gelinen noktada bir çok kişinin Elon Musk'ın twett atmasını bekler hale geldiğini anımsattı.

Aşan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kripto ya da blockchain dünyasının geleceğin dünyasında çok önemli bir yeri olacağını görüyorum, çok uyduruk bir şey olduğunu da düşünmüyorum fakat mevcut durumu ile çok sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum, bazı söylemler, herhangi bir konuşma ile tepetaklak oluyor. Tüm dünyada ciddi bir borçluluk problemi var. Şu an da var olan borçluluk oranı bir ciddi krize gebe. Dünyada finansal sektörle reel sektör arasındaki bağ artık iyice koptu. Şu an da finansal piyasalar reel sektörle çok az temas halinde. Dünya önümüzdeki dönemde yeni bir finansal sistem arayışı içine girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu