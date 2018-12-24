Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.
Kaynak: Dunya.com