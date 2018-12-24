Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et