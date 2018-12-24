Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.