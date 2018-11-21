Reel Sektör ile Bankacılar Kayseri'de Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve önerilerin paylaşılması amacıyla 'Reel Sektör&Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' yapıldı. TBB Başkanı ve ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "Ekonomi olumlu yönde seyrine devam ediyor" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, içerisinde bulunulan sıkıntılı süreci hep birlikte atlatılacağının bilinci içerisinde olduklarını söyleyerek, ekonomide olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Ekonomideki canlanmanın henüz istenilen noktaya gelmediğini de aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir ilki gerçekleştiriyoruz. Anadolu'da diyalog toplantıları düzenliyoruz. Denizli, Konya, İzmir ve İstanbul'dan sonra şimdi de Kayseri'deyiz. Bankalarımız, reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmiş vaziyetteler. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörü birbirini daha iyi anlayarak ortak çözümler geliştirmekteyiz. Yani, bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağımızın bilinci içerisindeyiz. Gerek bankacılık gerek reel sektörün güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkanlarının açık tutulması hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler devam etmekte. Ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımızdan gelen bizim de hükümetimize ilettiğimiz 4 sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz piyasaları canlandırmak üzere ilk adımı attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK'ya prim borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu önlemler piyasalarımıza moral vermektedir. Ticareti, hükümetimizin desteklediğinin de somut göstergesidir. Biz, bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna, Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı çeşitli kriz ve çalkantıları hep beraber atlattık. Hepsinin üstesinden geldik, yine yola devam ettik. Bu sıkıntılı günleri aşmak için reel sektör ile finans sektörü el ele vermiş durumdayız. Çünkü biliyoruz ki hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki yine tümsekte bu tekerlek kalmayacak, aşacak ve gidecek" ifadelerini kullandı.

"Ekonomi olumlu yönde seyrine devam ediyor"

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise ekonominin olumlu yönde seyrine devam ettiğini belirterek; "Reel sektörle bankacılık sektörü ayrılmaz bir bütün. Birimizdeki rahatsızlık diğerimizi etkiliyor. Aynı gemide olduğumuzun farkında ve bilincindeyiz. Hızlı koşuyoruz, koşarken eksiğimiz, noksanımız olabiliyor. Bugün Kayseri'de onları tartışacağız. Daha iyiyi bulabilmek için gereken bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Toplantının geri kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yanı sıra TBB Yönetim Kurulundaki bankaların genel müdür ve genel müdür yardımcıları da katıldı. - KAYSERİ