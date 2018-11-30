Reel sektör ile bankacılar Adana'da buluştu

Adana'daki "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na TOBB Başkanı ve TBB Başkanının yanı sıra Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis'in oda ve borsa başkanları ile üst düzey banka yöneticileri katıldı...