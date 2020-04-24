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İhracat, Ekonomi, Haber

Reel kesimde güven Nisan'da 32.9 puan azaldı

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Nisan ayında geçen aya göre 32.9 puan azalarak 66.8 düzeyine indi.

24.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:31
Reel kesimde güven Nisan'da 32.9 puan azaldı

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Nisan ayında geçen aya göre 32.9 puan azalarak 66.8 düzeyine indi.

Merkez Bankası verilerine göre endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 36.3 puan azalarak 62.3 düzeyine indi.Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan gelişme güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan gelişme de azalış bildirenler lehine döndü.Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan gelişme azalış bekleyenler lehine döndü.Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de azalış bekleyenler lehine döndü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler de güçlendi.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi.Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 13.5 düzeyinde gerçekleşti. Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 26.4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 25.4'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve bunu sırasıyla diğer faktörler, hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve işgücü yetersizliği izledi.Üretimlerini diğer faktörlerin kısıtladığını bildiren işyerlerinin yüzde 69.2'si bu faktörlerin "Covid-19 Koronavirüs Salgını" ile ilgili olduğunu belirtti.Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 3.2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 36.1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60.7'ye yükseldi. (Grafik)


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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