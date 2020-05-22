HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Reel kesimde güven Mayıs'ta 10.1 puan yükseldi

Reel kesim güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre 10.1 puan artarak 76.9 düzeyine yükseldi.

Reel kesimde güven Mayıs'ta 10.1 puan yükseldi
22.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:29

Reel kesim güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre 10.1 puan artarak 76.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi."

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 11.2 puan artarak 73.5 düzeyine çıktı.Merkez Bankası açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görülüyor" denildi: "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözleniyor."Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülüyor."Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözleniyor."Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görülüyor. "Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü gözleniyor."Merkez Bankası verilerine göre, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllıkÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.0 puan azalarak yüzde 12.5 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 52.5'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39.3'e geriledi. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Ekonomi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Ekonomi
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Ekonomi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Ekonomi
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Reel kesimde güven Mayıs'ta 10.1 puan yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:29:52. #1.15#
title