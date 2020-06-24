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Reel kesimde güven Haziran'da 15.7 puan yükseldi

Reel kesim güven endeksi (GKGE) Haziran'da, aylık bazda 15.7 puan artarak 92.6 düzeyine yükseldi.

Reel kesimde güven Haziran'da 15.7 puan yükseldi
24.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:35

Reel kesim güven endeksi (GKGE) Haziran'da, aylık bazda 15.7 puan artarak 92.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aylık bazda 16.3 puan artarak 89.8 düzeyine yükseldi.TCMB verilerine göre, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak yüzde 11.8 düzeyine geriledi.İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21.4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 61.6'ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17.0'ye geriledi.TCMB açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görülüyor."Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözleniyor."Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü görülüyor."Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış yönlü beklentiler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözleniyor. "Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görülüyor.

"Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözleniyor." (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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