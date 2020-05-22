Reel kesim güveni mayısta arttı
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Reel kesim güveni mayısta arttı

Reel kesim güven endeksi, 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güveni mayısta arttı
22.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:32

Reel kesim güven endeksi, 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 mayıs dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2020 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2020 yılı mayıs ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 11,2 puan artarak 73,5 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin

ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 52,5'e yükselirken, daha kötümser

olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39,3'e geriledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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