Reel Kesim Güven Endeksi Nisanda Azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 111,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, nisanda RKGE, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 111,2 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak 106,8 puana indi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde oldu.

ÜFE beklentisi yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyelerinde devam etti. Gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 54,7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 15,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Talep yetersizliğini sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak artış bildirenler lehine olan seyir yerini bir önceki döneme göre değişiklik olmadığı yönündeki değerlendirmelere bıraktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,1'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,7'ye yükseldi.