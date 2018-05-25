Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs'ta Azaldı

Reel kesim güven endeksi (RKGE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Mayıs dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2018 yılı Mayıs ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 147 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 106,7 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak

devam ettiği görüldü. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,8'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20,1'ye yükseldi. - İSTANBUL