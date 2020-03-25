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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi martta geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), martta bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7 seviyesinde gerçekleşti.

25.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:52
Reel Kesim Güven Endeksi martta geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), martta bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE, martta bir önceki aya göre 7,2 puan gerileyerek 106,9 seviyesinden 99,7'ye düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 8,1 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 3 ayda üretim hacminde azalış beklentileri güçlendi

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir, azalış bildirenler lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış bekleyenler lehine dönerken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

ÜFE beklentisi yüzde 13,2'ye yükseldi

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 70,3'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20,9'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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