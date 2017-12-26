Reel Kesim Güven Endeksi Aralıkta Geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, aralıkta RKGE, bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.Endeksi

oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat,

gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış

yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım

harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.



Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 109,2 puan

seviyesinde geriledi.



Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir

önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.



Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre

güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki

değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde olduğu gözlendi.



Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin

artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım

harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.



Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler

lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de

güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.



İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu

belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,8'e, daha kötümser

olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,1'e geriledi.



TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:





Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Reel Kesim Güven Endeksi



97,1 105,9 108,9 111,2 109,2 112,4 109,5 110,7 111,6 109,5 106,3 103,3 Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 84,8 92,1 92,7 97,2 98,2 99,1 100,4 99,0 99,5 98,8 98,5 97,8 Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4 100,6 100,4 95,0 94,0 98,6 99,1 97,6 99,2 97,3 98,7 98,9 Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 104,3 124,7 129,5 125,2 116,9 116,6 115,8 118,0 120 119 112,6 97,7 Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 107,9 112,5 120,9 113,8 114,5 114,9 112,9 112,1 115 113,1 108,4 108,7 Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 98,3 89,9 98,5 117,6 124,8 130,2 112,6 114,7 118 116,8 106,7 113,5 İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 111,8 128,3 125,4 129,3 109,6 116,3 116,7 127,4 121,8 118,4 114,2 99,4 Sabit sermaye yatırım harcaması 101,6 105,1 108,7 110,5 111,0 112,2 113,3 112,6 111,4 112 114,5 111,6 Genel gidişat 73,8 93,9 95,3 101,3 104,8 111,4 105,1



104,5



107,9



100,5



96,5



99,0