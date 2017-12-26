Reel Kesim Güven Endeksi Aralıkta Geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, aralıkta RKGE, bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.Endeksi
oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat,
gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış
yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım
harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 109,2 puan
seviyesinde geriledi.
Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir
önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre
güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki
değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde olduğu gözlendi.
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin
artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım
harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.
Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler
lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de
güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,8'e, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,1'e geriledi.
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|Reel Kesim Güven Endeksi
|97,1
|105,9
|108,9
|111,2
|109,2
|112,4
|109,5
|110,7
|111,6
|109,5
|106,3
|103,3
|Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum)
|84,8
|92,1
|92,7
|97,2
|98,2
|99,1
|100,4
|99,0
|99,5
|98,8
|98,5
|97,8
|Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum)
|94,4
|100,6
|100,4
|95,0
|94,0
|98,6
|99,1
|97,6
|99,2
|97,3
|98,7
|98,9
|Üretim hacmi (Gelecek 3 ay)
|104,3
|124,7
|129,5
|125,2
|116,9
|116,6
|115,8
|118,0
|120
|119
|112,6
|97,7
|Toplam istihdam (Gelecek 3 ay)
|107,9
|112,5
|120,9
|113,8
|114,5
|114,9
|112,9
|112,1
|115
|113,1
|108,4
|108,7
|Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay)
|98,3
|89,9
|98,5
|117,6
|124,8
|130,2
|112,6
|114,7
|118
|116,8
|106,7
|113,5
|İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay)
|111,8
|128,3
|125,4
|129,3
|109,6
|116,3
|116,7
|127,4
|121,8
|118,4
|114,2
|99,4
|Sabit sermaye yatırım harcaması
|101,6
|105,1
|108,7
|110,5
|111,0
|112,2
|113,3
|112,6
|111,4
|112
|114,5
|111,6
|Genel gidişat
|73,8
|93,9
|95,3
|101,3
|104,8
|111,4
|105,1
| 104,5
|107,9
| 100,5
|96,5
|99,0