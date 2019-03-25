Reel Kesim Güven Endeksi, 4,9 Puan Arttı

2019 yılı Mart ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Mart ayı 'İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 99,3 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 75,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,5'e geriledi.

2019 yılı Mart ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA