Reel Efektif Döviz Kuru Mart'ta Yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında 84,38 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksini (Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri) açıkladı. Buna göre; Reel Efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Mart'ta bir önceki aya kıyasla 2.05 puan artarak 84,38'e çıktı. Endeks, Şubat ayında 86,43 seviyesinde gerçekleşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA