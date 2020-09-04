Reel efektif döviz kuru geriledi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos ayında 63,71 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos ayında 63,71 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Ağustos ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 4,60 puan azalarak 63.71'e indi. Endeks, Temmuz ayında 68.31 seviyesinde gerçekleşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA