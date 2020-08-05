Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da geriledi
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Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da geriledi

Reel efektik döviz kuru Temmuz ayında 68,52 olarak açıklandı.

Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz'da geriledi
05.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:46

Reel efektik döviz kuru Temmuz ayında 68,52 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Temmuz dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalarak 68,52'ye geriledi. Endeks, bir önceki ayda 69,22 seviyesinde gerçekleşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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