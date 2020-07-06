Reel efektif döviz kuru endeksi haziran rakamları açıklandı Reel efektik döviz kuru haziran ayında 69,32 olarak açıklandı.

Reel efektik döviz kuru haziran ayında 69,32 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 haziran dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artarak 69,32'ye çıktı. Endeks, bir önceki ayda 68,65 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda bir önceki aya göre 0,36 puan artarak 77,43'den 77,79 seviyesine yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA