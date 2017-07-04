Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Haziran'da Hafif Düştü

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, dört aylık aralıksız yükselişin ardından Haziran ayında 0.9 puan azalışla 91.38 düzeyine düştü.



Reel efektif kurun azalışı TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.



Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi geçen Ocak ayında, en düşük seviye olan 87.54 değerine kadar indikten sonra yükselmeye başlamıştı.



Endeks Şubat'ta 88.75, Mart'ta 89.37, Nisan'da 90.21 ve Mayıs'ta 91.47 değerini almıştı. - İstanbul