Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de yükseldi

05.11.2019 15:12

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim'de TÜFE bazında 0,9 puan artarak 76,90'a yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ekim'de bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 76,90'a yükseldi. Endeks, Eylül ayında 76,81 düzeyinde bulunuyordu. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim'de bir önceki aya göre 0,21 puan azalarak 81,32'ye düştü.Türk lirasının değeri ise Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,89 puan, Yİ-ÜFE bazında 5,5 puan arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA