Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Ekim'de Yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim'de TÜFE bazında 7,54 puan artarak 69,03'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Ekim dönemi reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Açıklanan geçici verilere göre; 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ekim'de bir önceki aya kıyasla 7,54 puan artarak 69,03'e çıktı. Endeks, Eylül ayında 61,49 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de Ekim'de bir önceki aya göre 6,63 puan artışla 70,59'dan 77,22'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 19,17 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9,51 puan azaldı. - İSTANBUL