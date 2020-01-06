Reel efektif döviz kuru Aralık'ta geriledi

06.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:52

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 76,17 oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif döviz kuru, TÜFE bazında Aralık'da bir önceki aya kıyasla 1.2 puan artarak 76.17'a geriledi. Endeks, Kasım ayında 77,37 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA