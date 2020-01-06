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Reel efektif döviz kuru Aralık'ta geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 76,17 oldu.

06.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:52
Reel efektif döviz kuru Aralık'ta geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ayında 76,17 oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif döviz kuru, TÜFE bazında Aralık'da bir önceki aya kıyasla 1.2 puan artarak 76.17'a geriledi. Endeks, Kasım ayında 77,37 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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