Reel efektif döviz kuru Aralık'ta geriledi
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Reel efektif döviz kuru Aralık'ta geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında 76,17 oldu.

06.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:50
Reel efektif döviz kuru Aralık'ta geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ayında 76,17 oldu.

(TCMB) Aralık ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif döviz kuru, TÜFE bazında Aralık'da bir önceki aya kıyasla 1.2 puan artarak 76.17'a geriledi. Endeks, Kasım ayında 77,37 seviyesinde gerçekleşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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