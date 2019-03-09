Reeder, İlk Akıllı Cep Telefonu "P13 Lite"I Piyasaya Sundu

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder'ın Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan P13 Lite, piyasaya sürüldü.

Akıllı telefon modelleri ve tabletleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan Reeder, Samsun'da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği Reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu olan "P13 Lite"ın piyasaya dağıtımına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, her yaştan ve her kesimden Türk insanını teknolojiyle buluşturmak için çalışan Reeder tarafından üretilen P13 Lite cep telefonunun Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz kasko hediyesiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, P13 Lite'ın 5.7 inçlik ekran, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama hafızası gibi özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Fiyat performans ürünü olan P13 Lite'ın Vatan Bilgisayar mağazalarından 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reeder P13 Lite, sahip olduğu donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. 1 GB RAM, 16 GB depolama, microSD bellek kartı desteği, 4.5G özelliği, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri bulunan telefon, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığı gibi uygun fiyatıyla da rahatlıkla erişilebiliyor. Telefonun arka yüzünde bulunan 8 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 0.3 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Geliştirilen bu ikinci kamera muhteşem portre fotoğrafları çekilmesini sağlıyor. Ana kamerası full HD video kayıt özelliği de sunan P13 Lite, sadece fotoğraf değil, video alanında iddiasını sürdürüyor. Bu kameraya ek olarak ön yüzde bulunan 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da öz çekim tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor."

P13 Lite'ın pil gücü sayesinde tüketicinin şarj sorunuyla uğraşmak zorunda kalmayacağı belirtilen açıklamada, "Telefonda bulunan ultra tasarruf modu ile pilin azaldığı acil durumlarda iletişim kesilmiyor ve pil ömrü birkaç saate kadar artırılabiliyor. Reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüz binlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri bulunan akıllı telefon günümüz teknolojilerinin hepsini destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA