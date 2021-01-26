Redolence Home'dan Antalyaspor'a özel koku
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Redolence Home'dan Antalyaspor'a özel koku

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Redolence Home'dan Antalyaspor'a özel koku

Redolence Home'un Antalyaspor için özel ürettiği Toros ve Akdeniz kokularının tanıtımı Antalyaspor Store'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Redolence Home'un sahibi Fulya Sarman, "Akdeniz'in şifalı bitkilerinden harmanlanan iki koku yaptık. Toros adı verilen kokuda Toroslar'daki bitkiler ile turunçgiller özel harmanlanarak damıtıldı. Diğer kokumuz Akdeniz, Akdeniz'in iyot kokusu ve güneşin faydasıyla oluşan bitki özleri damıtılarak hazırlandı" dedi.

Etkinliğe katılan genç futbolcular Doğukan Sinik ile Gökdeniz Bayrakdar da Akdeniz ve Toros kokularını evde, araçlarında kullandıklarını söyledi. İki kokunun da çok hoş olduğunu dile getiren futbolcular, Antalyaspor markasıyla yer alan kokuların mağazalarda satışına başlandığını dile getirdi.

Kaynak: Tourism Today

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