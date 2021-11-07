Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2

STAT: Semt Sahası

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon çıktığı 10 maçta hiç galip gelemeyen düşme hattında son sıradaki Kızılcabölükspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından evinde Redoks Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldı. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadelede ev sahibinin gollerini 19 ve 81'inci dakikalarda Mehmet Kaan, konuk Darıca'nın gollerini ise 39'uncu dakikada Fatih ile 54'üncü dakikada penaltıdan Furkan Safi attı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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