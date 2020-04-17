Redmi Note 9, TENAA'da Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri
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Çin Halk Cumhuriyeti, xiaomi, Teknoloji

Redmi Note 9, TENAA'da Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı.

17.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:53
Redmi Note 9, TENAA'da Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Redmi Note 9 özellikleri nasıl olacak? Gelin hep beraber Redmi Note 9'un nasıl olacağına yakından bakalım.

Redmi Note 9 Özellikleri

6.43 inçlik ekrana sahip olması beklenen Redmi Note 9'un arka tarafında dört adet kamera sensörü olacak. Cihazın 4,920 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı da yine söylentiler arasında yer almakta.

Hemen aşağıdan Redmi Note 9'un nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz.

Redmi Note 9'un arka tarafında kamera sensörlerinin hemen alt kısmında bir adet parmak izi sensörü de bulunacak. Akıllı telefonun MediaTek Helio 80 yonga setinden güç alacağı konuşulmakta. Cihazın ön tarafındaki kamera sensörünün 13MP çözünürlüğünde olmasına kesin gözüyle bakılmakta.

Redmi Note 9'un ne zaman tanıtılacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler Redmi Note 9 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Note 9'un fiyatı nasıl olur? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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