Redmi Note 9 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu!
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Redmi Note 9 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Xiaomi'nin yeni modeli Redmi Note 9 Pro, ülkemizde satışa sunuldu. İşte üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 9 Pro'nun fiyatı ve özellikleri.

Redmi Note 9 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu!
24.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:49

Xiaomi'nin yeni modeli Redmi Note 9 Pro, ülkemizde satışa sunuldu. İşte üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 9 Pro'nun fiyatı ve özellikleri.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde cihaz hakkında birçok bilgiyi ortaya koymuştu. Redmi Note 9 Pro modelinin özellikleri ve fiyatı hemen hemen 2 haftadır biliniyor. Ülkemizde satışa sunulması ise yeni gerçekleşti. Gelin Redmi Note 9 Pro'nun özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Redmi Note 9 Pro'nun Özellikleri!

Ortalama yada yüksek diyebileceğimiz özelliklere sahip olan Redmi Note 9 Pro, üzerinde Qualcomm Snapdragon 720G yonga setini taşıyor. 6GB Ram bellek ile bu işlemciyi destekleyen cihaz, depolama olarak 64GB ve 128GB seçeneklerini sunuyor. Ön kısımda 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran taşıyan Note 9 Pro, bu ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir ön kamera taşıyor. Kamera demişken cihaz arka kısmında dörtlü bir kamera kurulumuna yer veriyor. Bu kameralar şu şekilde sıralanıyor: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP.

5020mAh'lk bir pil ile beraber gelen cihaz, 30W hızlı şajr desteği sunuyor. Tüm bu sistemi ise Android 10 tabanlı MIUI 11 işletim sistemi çalıştırıyor. Tabi bu işletim sisteminin en günceli olduğunu da belirtelim. Cihaz mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunuldu.

Redmi Note 9 Pro'nun Fiyatı!

Redmi Note 9 Pro'nun 64GB ve 128GB modelleri şu anda Hepsiburada üzerinde satılıyor. 64GB'lik Redmi Note 9 Pro modeli 3299TL'den satılıyor. 128GB'lık Redmi Note 9 ise şu anda 3599TL'ye satılıyor. Cihazlara göz atmak veya satın almak isterseniz 64GB için buradaki bağlantıyı, 128GB için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bakalım Redmi Note 9'un satışları nasıl olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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