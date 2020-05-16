Redmi Note 10, 5G Desteğine Sahip Olacak
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Redmi Note 10, 5G Desteğine Sahip Olacak

Redmi Note 10, TENAA'da görüntülendi. Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10, 5G bağlantı desteği ile birlikte geliyor.

Redmi Note 10, 5G Desteğine Sahip Olacak
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

Redmi Note 10, TENAA'da görüntülendi. Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10, 5G bağlantı desteği ile birlikte geliyor.

Redmi, yeni modelleri ile son zamanlarda dikkat çekmeyi başarmıştı. Özellikle Note 9 modeli ile ilgiyi üzerine çeken şirket, şimdi yeni modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Günümüzde 5G bağlantı teknolojisi oldukça popüler. Gelecekte büyük önem taşıyacak bu teknoloji yeni cihazlarda aranan bir özellik oldu bile. Redmi Note 10 ise bu özelliğe sahip modellerden birisi.

TENAA'da çıkan bilgilere göre Redmi Note 10 5G bağlantı teknolojisi ile birlikte gelecek. Aynı zamanda cihazın NSA ve SA desteği de bulunacak. Cihazın belirlenen başka bir özelliği 6.57 inç büyüklüğünde, 1080x2400 piksel çözünürlüğündeki OLED ekranı. Bu ekran hem devasa hem de gerçekten yüksek çözünürlüklü.

Üçlü arka kamera grubu!

Ön tarafta 16MP'lik bir ön kamera taşıyan cihaz. Arka kısmında 3 adet kameraya yer veriyor. Ana kamerası ise 48MP çözünürlüğünde. ana kamera için bir gözyaşı çentiği lehine düşmüş gibi görünüyor. Batarya kısmında 4420 mAh gibi bir kapasiteye sahip olması beklenen cihaz, 22.5W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Performans kısmında net bilgiler bulunmasa da cihazın Mediatek Dimensity 820 yonga setini kullanması bekleniyor. Aynı zamanda 6GB RAM veya 8GB RAM'de bu işlemciye eşlik edecek. Depolama alanında ise 64GB ve 256GB + MicroSD kart gibi özelliklerinin bulunması bekleniyor.

Redmi Note 10 modeli gerçekten dikkat çekici bir model olacak. Aynı zamanda 5G desteğine sahip olması, geleceğe yatırım açısından önem taşıyor. Bakalım cihazın fiyatı ne olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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