Redmi K30 Ultra, 5G Destekli Dimensity 1000 Yonga Seti ile Gelecek! Redmi K30 modelleri ülkemizde ve dünyada oldukça ilgi çekmişti. Üstün özellikleri ile kullanıcıları etkileyen K30 modelleri, piyasaya göre uygun fiyatları ile dikkatleri çekmişti.

Redmi K30 modelleri ülkemizde ve dünyada oldukça ilgi çekmişti. Üstün özellikleri ile kullanıcıları etkileyen K30 modelleri, piyasaya göre uygun fiyatları ile dikkatleri çekmişti. Şimdi ortaya çıkan verilerde Redmi K30 serisine yeni bir model daha eklendiği görülüyor. İşte Redmi K30 Ultra özellikleri hakkında merak edilen tüm detaylar!

Redmi K30 Ultra Teknik Özellikleri

MIUI 12'nin kod satırları arasında yer aldığı iddia edilen verilere göre Redmi, K30 Ultra adlı yeni bir model ile karşımıza çıkacak. Detaylara inildiğinde bu cihazın dörtlü arka kamera kurulumuna ve pop-up selfie kameraya sahip olduğu görülüyor. Arka kameralar arasında bir adet 64 MP'lik Sony IMX686 ana sensör olduğu söyleniyor.

Cihazın performansını MediaTek Dimensity 1000 yonga setinden aldığı hemen hemen kesin. 5G destekli bu model hem çağa uygun, hem de performans kısmında çok tatmin edici diyebiliriz. 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek olan Redmi K30 Ultra, 6.5 inç üzeri büyüklükte bir ekranla gelecek.

Bununla birlikte cihazın 4500mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı ve 33W hızlı şarj ile geleceği söylentiler arasında. Cihaz hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Bakalım Redmi, kesin açıklamayı ne zaman yapacak. Sizce bu cihazın fiyatı ne kadar olacak?

Kaynak: Tamindir