RedBull Car Park Drift 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RedBull Car Park Drift 2021

RedBull Car Park Drift 2021
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve RedBull koordinasyonunda, TOSFED katkılarıyla, RedBull Car Park Drift 2021 sezonunun 7'nci yarışı birbirinden hızlı 20 yarışçının iştirakiyle 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve RedBull koordinasyonunda, TOSFED katkılarıyla, RedBull Car Park Drift 2021 sezonunun 7'nci yarışı birbirinden hızlı 20 yarışçının iştirakiyle 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak.

Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak RedBull Car Park Drift yarışı 28-29 Ağustos 2021 tarihinde Bursa Yunuseli Havaalanı'nda motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Drift yıldızları 11 farklı engelden oluşan parkurda kabiliyetlerini sergileyip asfaltı ağlatacaklar.Eleme aşamasından sonra finale kalan isimler arasından birinciliği elden eden ise Mısır'daki dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyondan elde edilecek gelirler, zarar gören ormanlara fidan olacak. - BURSA

RedBull Car Park Drift 2021

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Rıza Çalımbay Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RedBull Car Park Drift 2021 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 17:17:17. #1.16#

title