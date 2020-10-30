Red'lilere Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek sınırsız olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Red'lilere Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek sınırsız olacak

30.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:19
Red'lilere Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek sınırsız olacak

Vodafone Red, Instagram'da canlı yayın yapma ve izlemeyi sınırsız hale getirdi.

Vodafone Red, Instagram'da canlı yayın yapma ve izlemeyi sınırsız hale getirdi.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, Vodafone Red müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Vodafone, Red müşterilerinin her geçen gün artan dijitalleşme taleplerini karşılamayı hedefliyor. Geçen aylarda müşterilerine WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız yapma imkanı sunan Vodafone Red, şimdi de Instagram'da canlı yayın yapma ve izlemeyi sınırsız hale getirdi. Buna göre, Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek Vodafone Red'lilerin internetinden yemeyecek.

Vodafone Red, bu kapsamda Instagram'da canlı yayınlanan "Mücbir Sebepler" programına da sponsor oldu. Program, yeni sezonda "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" adıyla yayınlanacak. Ayrıca, canlı yayından hemen sonra Vodafone TV'de izlenebilecek.

"Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in, sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını belirterek, "Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Red yaparsa sınırsız yapar" diyerek adım attıkları yeni dönemde, müşterilere önce WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını sınırsız gerçekleştirme imkanı sunduklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti.

"Şimdi bir adım daha atarak, Instagram'da canlı yayın yapmayı ve izlemeyi Red'liler için sınırsız hale getiriyoruz. Yeni hizmetimizi taçlandıracak bir sponsorluğa da imza attık. Instagram'ın en sevilen canlı yayını 'Mücbir Sebepler'e sponsor olduk. Yeni sezonda 'Vodafone Red'le Mücbir Sebepler' adıyla yayınlanacak programda Red müşterilerimize çeşitli sürprizlerimiz de olacak. Vodafone Red olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."

Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın gerçekleştirdiği "Mücbir Sebepler" isimli Instagram canlı yayını, gündemi kendine has diliyle yorumluyor. Birçok ünlü ismin konuk olduğu "Mücbir Sebepler", 2 ay sürecek ikinci sezonunda Vodafone Red sponsorluğu kapsamında "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" ismiyle yayınlanacak. Programda Vodafone Red'e özel içerik ve entegrasyonlar da yer alacak.

İlk bölümü 30 Ekim Cuma gecesi saat 00.00'da yayınlanacak olan "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler", https://www.instagram.com/bartu_kucukcaglayan/?hl=en adresinden izlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

Altınordu'da 150 kadın ve genç iş sahibi olacak
Altınordu'da 150 kadın ve genç iş sahibi olacak
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Işın Karaca Aleyna Tilki Eser Yenenler
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Red'lilere Instagram'da canlı yayın yapmak ve izlemek sınırsız olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:54:12. #1.14#
title