Red'lilere 2020'de 377 milyon TL'lik ayrıcalık sağlandı

Vodafone Red, müşterilerine yurt dışı faydaları, GSM dışı faydalar, içerik servisleri ve sponsorluklar ile toplam 377 milyon TL'lik ayrıcalık sağladı.

Vodafone Red, müşterilerine yurt dışı faydaları, GSM dışı faydalar, içerik servisleri ve sponsorluklar ile toplam 377 milyon TL'lik ayrıcalık sağladı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2020 yılında da Red müşterilerine dijital dünyanın ayrıcalıklarını yaşatmaya devam etti. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 630 bin müşteri kullandı. Red'lilere, 360 milyon TL'si yurt dışı faydalarıyla, 13 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 4 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 377 milyon TL'lik ayrıcalık sağlandı.

Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Vodafone Red'liler, son 1 yılda 978 milyon GB mobil internet kullandı, 38 milyar dakika konuştu, 3 milyar SMS attı. Salgınla birlikte teknoloji kullanımları artan Red'lilerin aylık internet kullanımı ortalama 17 GB'a ulaştı. Vodafone Red'liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3 kat daha fazla internet kullandı. Red müşterilerinin yüzde 82'si aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, "Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 630 bin müşterimiz kullandı. 2020'de salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ettik. 'Herkes yapar ama Red'li sınırsız yapar' diyerek Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişlettik. Dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Red'lilerin aylık internet kullanımı ortalama 17 GB'a ulaştı. Vodafone olarak, dijital ürün ve hizmetlerimizle Red müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Red'liler, yurt dışını ararken 360 milyon TL tasarruf etti

Vodafone Red'liler 2020'de 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya devam etti. Son 1 yılda Red'lilerin aylık ortalama yüzde 7'si yurt dışını aradı. En çok Almanya, Kıbrıs, Mısır'ı arayan Red'liler, yurt dışını Türkiye'yi arar gibi arayarak 360 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan Her Şey Dahil Pasaport-Dünya hizmetini son 1 yılda 294 bin kişi kullandı.

Vodafone, 2020'de Red müşterileri için geliştirdiği yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger gibi en popüler uygulamaları sınırsız hale getirdi. Red'liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sınırsız sesli ve görüntülü arama yapmanın yanı sıra Instagram'da canlı yayın yapma ve izleme imkanına da kavuştu. "Sınırsız" lansmanıyla birlikte Red tarifelerini tercih eden müşterilerin veri kullanımında yüzde 67'ye varan artışlar yaşandı.

"Mücbir Sebepler" Red sponsorluğunda yayınlandı

Vodafone Red, 2020'de Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Mücbir Sebepler"e de sponsor oldu. İkinci sezonunda "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" adıyla yayınlanan program, 1,5 ayda 7,5 milyonu aşan toplam izlenmeye ulaştı. İzleyiciler her programda ortalama olarak 1 GB internet tüketirken, Vodafone Red'liler canlı yayınları internetinden yemeden sınırsız izledi.

Vodafone Red, salgın nedeniyle evde kalan müşterileri için DasDas iş birliğiyle "Red'le Evdeyiz" sosyal medya sohbetleri de düzenledi. Harun Tekin, Koray Candemir, Mert Fırat, Tuğrul Tülek, Didem Balçın ve Selen Uçer'in konuk olduğu sohbetler, tüm Türkiye'den 35 bin izlenmeye ulaştı. Sohbetlerin hemen ardından Vodafone TV'de yayınlanan mor ve ötesi konserini, "Mert Fırat ve Korhan Futacı ile Rivayet Radyosu" gösterisini ve "Güle Güle Diva" oyununu toplam 56 bin kişi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol