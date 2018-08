Red'liler Bir Yılda 440 Milyon Lira Tasarruf Etti

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon liralık fayda sağladık." dedi.

Bu sene sekizinci yılını kutlayan Vodafone Red'in son bir yıllık sonuçlarının paylaşıldığı toplantı, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Vodafone Türkiye Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü Sevil Wittmann'ın katılımıyla gerçekleşti.

Abonelerine sağladığı fayda ile ülke ekonomisine de katkı sunan Vodafone Red, son 1 senede müşterilerine 396 milyon lirası yurt dışı, 40 milyon lirası GSM dışı faydalar, 3,4 milyon lirası içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 440 milyon liralık ayrıcalık sağladı.

Vodafone Red'liler, son 1 yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullandı, 20,5 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB'a ulaşan Vodafone Red'lilerin veri trafiği ise yüzde 57 arttı.

Vodafone Red'de başarılı sonuçlar almayı sürdürdüklerini belirten Deegan, inovatif ürün ve hizmetlerle abonelere çok sayıda avantaj sunan Red'in, böylece ülke ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

Deegan, Vodafone Red'in sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurt dışında da geçerli tarifeler, yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkanı, Türkiye'den yurt dışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla Red'li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.

Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon liralık fayda sağladık."

Sunulan ayrıcalıklarla Vodafone Red'lilerin dijital hayatın keyfini çıkarmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Deegan, önümüzdeki dönemde de Red'de ayrıcalıklar sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Vodafone Redlilerin yüzde 96'sı akıllı telefon kullanıyor, yüzde 88'i 4,5G abonesi"

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, vizyonlarının temelinde dijital dönüşüme liderlik etme hedefinin bulunduğunu anımsatarak, bu bağlamda Red müşterilerini "dijitalleşmenin liderleri" olarak tanımladı.

Vodafone Redlilerin yüzde 96'sının akıllı telefon kullandığını, yüzde 88'inin 4,5G abonesi olduğunu bildiren Baytorun, Vodafone Redlilerin internet tüketiminin de her geçen gün düzenli şekilde artmaya devam ettiğini aktardı.

Sadece geçen yıla kıyaslandığında yüzde 57'lik bir artış olduğunu belirten Baytorun, şu bilgileri verdi:

"Bugün ortalama 8,5 gigabyte data tüketiminden bahsediyoruz. Bu, ortalama bir faturalı müşterinin tüketim alışkanlıklarının tam 4 kat fazlasından bahsediyoruz demek oluyor. Böylesine bir dijital kitleden bahsettiğimizde, bu kitlenin beklentileri de ihtiyaçları da her geçen gün değişiyor, gelişiyor.

Şirket stratejisi olarak biz her zaman müşterilerimizi işimizin odağına koyuyoruz ve her zaman yola onların ihtiyaçlarını anlayarak çıkıyoruz. Bu bağlamda pazara hep yenilikler getiren marka olmanın gururunu yaşıyoruz."

"Her Şey Dahil Pasaport", kullanıcılarına 245 milyon lira kazandırdı

Toplatıda verilen bilgilere göre, tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurt dışında Türkiye'deki gibi kullanma imkanı sunan 45 ülkede geçerli "Her Şey Dahil Pasaport" ve 104 ülkede geçerli "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" Vodafone Red'lilere fayda sağlamaya devam ediyor.

Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı "Her Şey Dahil Pasaport" hizmeti, Vodafone Red'lilere bu süreçte 245 milyon liralık tasarruf sağlarken, Red'liler, yurt dışını ararken de 151 milyon lira tasarruf etti, son 1 yılda Vodafone Red'lilerin aylık ortalama yüzde 10'u yurt dışını aradı.

"Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" hizmetinin en fazla tüketildiği ülkeler Yunanistan, Almanya ve İtalya olurken, yurt dışı aramalarda ilk 3 ülkeyi ise Almanya, Fransa ve KKTC oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışını ararken önemli ayrıcalıklara sahip olan Vodafone Red'liler, 23 ülkeyle yurt içini arar gibi konuşabiliyor. Tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden ya da herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan diledikleri kadar yurt dışındaki ev, cep ve iş telefonlarını arayabiliyorlar.

"Vodafone Pass" paketlerinde, son 1 yılda 38,9 milyon GB mobil internet tüketildi

Geçen yıl Vodafone Red tarifelerine entegre edilen "Vodafone Pass" paketlerinde en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları tarifedeki internetten yemiyor.

Böylece, internet tüketmeden Facebook'ta ve Instagram'da gezmek, WhatsApp'ta mesajlaşmak, YouTube'da video izlemek ya da Spotify'da müzik dinlemek mümkün olurken, "Vodafone Pass" paketleriyle, son 1 yılda 2,2 milyon kişi kotasından yemeden özgürce internete girdi ve 38,9 milyon GB mobil internet tüketti.



Vodafone TV'de 185 bin kullanıcıya ulaşıldı

Vodafone Red, son bir yılda abonelerine kültür-sanat alanında da farklı deneyimler yaşattı.

Türkiye'nin ilk dijital tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna" 2017-18 sezonunda Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelenirken, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37'inci İstanbul Film Festivali'nde ise dijital sinema seansları ve Sanal Gerçeklik gösterimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kürk Mantolu Madonna'yı 9 bin Red'li izlerken, İstanbul Film Festivali'ne özel yüzde 50 bilet indirimi ile 5 bin 542 kişi 11 bin 330 bilet aldı ve toplamda 95 bin 800 lira tasarruf sağladı.



Vodafone Red'liler, "Vodafone Yanımda" mobil uygulamasıyla tüm Vodafone Red ayrıcalıklarını cebe taşırken, aboneler uygulama ile kalan haklarını ve faturalarını takip edebiliyor, kendilerine özel Red ayrıcalıklarından yararlanabiliyor, her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor, internetleri bittiğinde tek tıkla ek paket satın alabiliyorlar.

Son 1 yılda toplam 1,9 milyon Red kullanıcısı 150 milyon kez "Vodafone Yanımda"yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

Vodafone Red'de en çok kullanılan faydalar, sinema bileti fırsatı, havaalanından hızlı geçiş hizmeti ve Yemeksepeti iş birliği olurken, Vodafone Red'in dijital içerik hizmetlerinden biri olan Vodafone TV'de 185 bin kullanıcıya ulaşıldı.

"Fiber'de sektör olarak birlikte çalışmalıyız"

Toplantı sonunda Deegan ve Baytorun gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'a Türkiye'deki mevcut fiberin ortak paylaşımı konusundaki görüşleri soruldu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun fibere ilişkin, mevcudun paylaşımının yeterli olmadığı, yeni bir formül bulunması gerektiğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Deegan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzde fiberle ilgili pek çok paylaşım oluyor. Bildiğiniz gibi, bir yıl önce Vodafone ve Turkcell fiber varlıklarını paylaşma kararı aldı, bunu TÜRKSAT ile genişlettik. Türkiye'de 7 milyonu aşkın haneye ulaşacağız. Elbette daha fazlası olacak.

Türkiye'nin 2023 Ulusal Genişbant Planı'nın hedeflerine ulaşmak istiyorsak bu sayının 10 milyon haneyi geçmesi gerekir. Bu da neredeyse Türkiye'deki hanelerin yarısı ediyor. Bu hanelere 100 Mbps hızları ulaştırmak için fiber altyapıya ihtiyacımız var. Sektör olarak birlikte çalışmalıyız. Türk Telekom ile olan mevcut protokolümüzün yanı sıra Ankara'da, Türk Telekom'un varlıklarını paylaşmak üzere yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla fiber için alınacak uzun bir yol var."

"Şu an arama motoru gibi bir odağımız yok"

Nedim Baytorun, Türkiye'nin dijitalleşmede öncü konumda olduğunu bildirerek, "Vodafone ülkeleri içinde data tüketiminde biz lider konumdayız." dedi.

Arama motoru ve müşteri hizmetleri konularında sorulan soruları Baytorun, şu yanıtı verdi:

"Şu an arama motoru gibi bir odağımız yok, biz farklı servislere odaklanıyoruz. Global markalarla iş birliği bizim için çok kritik ama bunun dışında, güvenli net, güvenli depo, Vodafone TV gibi kendi geliştirdiğimiz inovasyonlarımız var, onlar da ciddi rakamlara ulaşmış durumda.

Güvenli net ürünümüzü bugün 800 bin Vodafone abonesi kullanıyor, Güvenli depo 180 bin kullanıcı seviyelerine ulaştı. Müşteri hizmetleri her zaman önceliğimiz, oraya da yatırıma devam ediyoruz, önceliğimiz dijitalleşmeyi oraya da taşımak."