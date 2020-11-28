Red'li olmak isteyenlere " Red'le Mücbir Sebepler"e özel indirim
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Red'li olmak isteyenlere " Red'le Mücbir Sebepler"e özel indirim

28.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:18
Red'li olmak isteyenlere 'Red'le Mücbir Sebepler

Üçüncü haftasına giren "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" Instagram yayını kapsamında, yayın için verilen linkten Red'li olmak için başvuru yapanlara, ilk 3 ay yüzde 15 yerine yüzde 25 indirimli Red tarifeleri sunuluyor.

Üçüncü haftasına giren "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" Instagram yayını kapsamında, yayın için verilen linkten Red'li olmak için başvuru yapanlara, ilk 3 ay yüzde 15 yerine yüzde 25 indirimli Red tarifeleri sunuluyor.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın sevilen Instagram canlı yayını "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" sponsorluğu kapsamında tanıttığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

Red'li olmak isteyenler için çok özel bir teklif geliştiren Vodafone, "Vodafone Red'le Mücbir Sebepler" için oluşturulan http://vftr.co/redlemucbirsebepler linkinden başvuru yapan yeni müşterilere ilk 3 ay yüzde 15 yerine yüzde 25 indirimli Red tarifelerinden yararlanma imkanı sunuyor.

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Bugün (28 Kasım) saat 23.59 itibarıyla 24 saat geçerli olan kampanya sayesinde ilk 3 ay ayda 44 TL'ye kadar inen son derece hesaplı fiyatlarla Red dünyasının ayrıcalıklı kapıları açılıyor.

Vodafone Red bunun yanında müşterilerine pek çok ayrıcalık da sunuyor. Vodafone TV servisini 12 ay ücretsiz kullanabilen Red'li müşteriler, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde indirimli antikor testinden ücretsiz araç yıkamaya ve Yemeksepeti'nde indirimli menülere kadar birçok fırsattan yararlanabiliyor.

Ayrıca, YouTube, WhatsApp, Instagram gibi en popüler uygulamaları sınırsız kullanabiliyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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