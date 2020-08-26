Red Handed Filmi
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Babaları öldürüldüğünde, üç kardeş küllerini dağıtmak için Oregon'daki bir dağ nehrine inerler. Onlar geldikten sonra çocuklarından biri kaybolur. Kardeşlerden biri 30 yıl önce aynı nehri ziyaret ettiğinde kendisi kaçırılmış, ancak olayı unutmuştur. Ancak bilinçaltındaki gizemleri çözerek çocuğu bulabileceklerdir.
Yönetmen: Frank Peluso
Senaryo: Frank Peluso
Oyuncular: Michael Biehn, Michael Madsen, Ryan Carnes, Kenzie Dalton, Owen Burke, Rick Salomon, Clement von Franckenstein , Christian Madsen , Beth Miller, Thyme Lewis, Hunter Daily, Caroline Vreeland, Jay Seals, Kurt Andon, Jeb Berrier, Sage Mayer, Sal Tesauro, Zoe Chait, Jackson Hinden, Reeve Peluso, Frank Peluso 3, Hatten French
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Red Handed
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 91 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 26.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com