Red Handed Filmi Red Handed filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Red Handed filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Babaları öldürüldüğünde, üç kardeş küllerini dağıtmak için Oregon'daki bir dağ nehrine inerler. Onlar geldikten sonra çocuklarından biri kaybolur. Kardeşlerden biri 30 yıl önce aynı nehri ziyaret ettiğinde kendisi kaçırılmış, ancak olayı unutmuştur. Ancak bilinçaltındaki gizemleri çözerek çocuğu bulabileceklerdir.

Yönetmen: Frank Peluso

Senaryo: Frank Peluso

Oyuncular: Michael Biehn, Michael Madsen, Ryan Carnes, Kenzie Dalton, Owen Burke, Rick Salomon, Clement von Franckenstein , Christian Madsen , Beth Miller, Thyme Lewis, Hunter Daily, Caroline Vreeland, Jay Seals, Kurt Andon, Jeb Berrier, Sage Mayer, Sal Tesauro, Zoe Chait, Jackson Hinden, Reeve Peluso, Frank Peluso 3, Hatten French

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Red Handed

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 26.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com