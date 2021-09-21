Red'den yeni gelenlere 6 aylık Amazon Prime Üyeliği - Haberler Ekonomi
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Red'den yeni gelenlere 6 aylık Amazon Prime Üyeliği

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Red'den yeni gelenlere 6 aylık Amazon Prime Üyeliği

Vodafone, 21 Eylül itibarıyla Red'in seçili tarifelerine katılan müşterilerine 6 aylık Amazon Prime üyeliği sunuyor.

Vodafone, 21 Eylül itibarıyla Red'in seçili tarifelerine katılan müşterilerine 6 aylık Amazon Prime üyeliği sunuyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, değişen ve dijitalleşen ihtiyaçlar doğrultusunda Vodafone Red, müşterilerine sınırsız eğlencenin kapılarını açmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Vodafone, 21 Eylül itibarıyla Red'in seçili tarifelerine katılan müşterilerine 6 aylık Amazon Prime üyeliği sunuyor.

Vodafone Red'liler, bu iş birliğiyle, Prime'ın Bedava ve Hızlı Kargo, Prime Video, Prime Gaming dahil alışveriş ve eğlence alanında sunduğu ayrıcalıklardan ve Prime üyelerine özel fırsatlardan faydalanabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Günümüzde alışkanlıklar ve ihtiyaçlar hızla dijitalleşti. Dünya genelinde medya tüketimi ve dijital platformlarda geçirilen zaman ortalama yüzde 40 artış göstermiş durumda. Dijitalleşmede öncü Vodafone Red de müşterilerinin bu ihtiyacına paralel olarak sınırsız eğlence vaat ediyor. Bu kapsamda Red'lileri, Amazon Prime'ın ayrıcalıkları ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Red müşterilerimizin hayatına ayrıcalık katmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Vodafone Red'lilerin yararlanabilecekleri Amazon Prime ayrıcalıkları ise "Bedava ve hızlı kargo, Prime Video,Prime Gaming ve Prime üyelerine özel fırsatlar" şeklinde olacak.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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