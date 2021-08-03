Red Dead Redemption serisi, 3 ayda 60 milyon satış yaptı!
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Red Dead Redemption serisi, 3 ayda 60 milyon satış yaptı!

Red Dead Redemption serisi, 3 ayda 60 milyon satış yaptı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Take-Two Interactive tarafından paylaşılan üç aylık sonuçlara göre, Red Dead Redemption serisinin satışları 60 milyon kopyayı aştı.

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönem için Red Dead Redemption serisinin dünya çapında 60 milyon adet kopya sattığını duyurdu.

Piyasadaki ilk hafta sonunda Red Dead Redemption, tarihin en büyük açılış hafta sonunu gerçekleştiren oyun olmayı başardı. Kasım 2019'da Red Dead Redemption 2, 26 milyondan fazla satış gerçekleştirmişti.

Take-Two 30 Haziran'da sona eren dönem için üç aylık kazanç sonuçlarını gösteren bir paylaşım yaptı. Niko Partners Kıdemli Analisti Daniel Ahmad tarafından aktırılana göre, Red Dead Redemption 2 tek başına 38 milyondan fazla kopya sattı. Ayrıca, Red Dead Redemption serisi bir bütün olarak 60 milyon adetlik bir dönüm noktasına ulaştı.

Red Dead Redemption serisi, 3 ayda 60 milyon satış yaptı!
Red Dead Redemption serisi, 3 ayda 60 milyon satış yaptı!

Take-Two'nun GTA 5'i ve Red Dead Redemption 2'si güncellenen satış verilerine göre rekorlar kırmaya devam ediyor. Geliştiricinin oyunları düzenli içerik güncellemeleri ile yenilemesi ve çok oyunculu mod ile desteklemesi diğer oyunlara karşısında ezici bir üstünlük sağlıyor.

Red Dead Redemption, ABD'de dolar satışları açısından son üç yılda en çok satan ikinci oyun oldu.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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