"Red Dead Redemption 2" ve "Red Dead Online", GeForce RTX GPU'larda NVIDIA DLSS ile %45'e varan performans artışı elde ediyor

Rockstar Games, Red Dead Redemption Online için Blood Money adlı 13 Temmuz güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle hem Red Dead Redemption 2 hem de Red Dead Online'a NVIDIA DLSS desteği geliyor. NVIDIA DLSS, GeForce oyuncularının Red Dead Redemption 2 ile Red Dead Online deneyimlerinin, mümkün olan en ayrıntılı ve sürükleyici bir şekilde keyfini çıkarmasına yardımcı oluyor. Red Dead Redemption 2 nasıl yüksek FPS alınır?

Red Dead Redemption 2 nasıl yüksek FPS alınır?sorunun yanıtı merak ediliyor. Red Dead Redemption 2 nasıl yüksek FPS alınır?4K çözünürlükte %45'e varan performans artışıyla birlikte GeForce oyuncuları Red Dead Redemption 2'yi daha yüksek kare hızlarında oynayabiliyor veya görsel efektleri canlandırmak için ekstra performansı kullanmayı seçebiliyor.

NVIDIA DLSS'nin yardımıyla tüm GeForce RTX oyuncuları, 60 FPS'de 1920x1080'de maksimum ayarlarla Red Dead Redemption 2'nin inanılmaz dünyasını deneyimleyebiliyor. 2560x1440'ta GeForce RTX 3060 Ti ve üzeri kullanıcılar 60 FPS'nin üzerine çıkabiliyor. Ve 3840x2160'ta GeForce RTX 3070 veya daha hızlı GPU'ya sahip oyuncular, maksimum 60 FPS+ ayarlı oyun oynamanın keyfini çıkarabiliyor.

Rockstar'ın oyunu Red Dead Redemption 2, 275'in üzerinde mükemmel skor ve 175'in üzerinde Yılın Oyunu Ödülü ile tüm zamanların en yüksek puanlı oyunlarından biri. PC sürümü aynı zamanda, efektler ve işleme çözünürlükleri artırıldığında herhangi bir GPU'nun cesaretini test eden, inanılmaz şekilde oluşturulmuş ve gerçekçi bir açık dünya ile platformun en iyi görünen oyunlarından biri arasında bulunuyor.

UNITY 2021.2, NVIDIA DLSS DESTEĞİYLE BETA SÜRÜMÜNDE

Unity kısa süre önce popüler oyun motorunun Unity 2021.2 beta sürümünü yayınladı. Unity'nin Yüksek Çözünürlüklü İşleme Hattına (HDRP) NVIDIA DLSS için yerel desteğin eklenmesi yeni özellikler arasında yer alıyor. DLSS için yerel destek sayesinde Unity geliştiricilerinin oyunlarına DLSS eklemesi artık çok daha kolay hale geliyor.

DLSS, kare hızlarını artırıyor ve oyunlarınız için güzel, keskin görüntüler oluşturuyor. Ayrıca oyunculara kalite ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çıktı çözünürlüğünü artırmak için performans alanı sağlıyor. Yalnızca DLSS, 1080p'de bile tüm çözünürlüklerde görüntü kalitesini yerelle karşılaştırılabilir tutarken büyük performans kazanımları sunuyor.

NVIDIA DLSS, Call of Duty, Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft, Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal, Rainbow Six Siege ve oyuncuların oynadığı en iyi oyunlar dahil olmak üzere toplamda 60 oyunda destekleniyor. Ayrıca Unreal Engine 4,5 ve Unity, 15'ten fazla oyun motoru ve bir düzineden fazla yaratıcı uygulama ve stüdyo prodüksiyon aracında destekleniyor.

Kaynak: Bültenler