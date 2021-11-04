Red Dead Redemption 2 için zombi modu yayınlandı

Rockstar'ın ikinci oyun için zombi modunu getirmemesinden sıkılan bir grup oyuncu, ellerini taşın altına koyarak zombi modunu kendileri tasarlayarak yayınladı.

Undead Nightmare II-Origins adıyla yayınlanan modda, RDR dünyasında başlayan bir virüs salgını oyunun 3 farklı bölgesini ele geçiriyor. Bu bölgeler Armadillo, Coot's Chapel ve Blackwater kasabaları.

Mod henüz geliştirilme aşamasında ancak indirip oynayabilirsiniz.

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