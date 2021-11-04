Red Dead Redemption 2 için zombi modu yayınlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Red Dead Redemption 2 için zombi modu yayınlandı

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Red Dead Redemption 2 için zombi modu yayınlandı

Rockstar'ın Red Dead Redemption'ın ilk oyununa gelen zombi modunu, ikinci oyuna getirmemesinin ardından bir grup oyuncu harekete geçti. Red Dead Redemption 2 için kolları sıvamış ve zombi modu tasarlamışlar

Rockstar'ın ikinci oyun için zombi modunu getirmemesinden sıkılan bir grup oyuncu, ellerini taşın altına koyarak zombi modunu kendileri tasarlayarak yayınladı.

Undead Nightmare II-Origins adıyla yayınlanan modda, RDR dünyasında başlayan bir virüs salgını oyunun 3 farklı bölgesini ele geçiriyor. Bu bölgeler Armadillo, Coot's Chapel ve Blackwater kasabaları.

Mod henüz geliştirilme aşamasında ancak indirip oynayabilirsiniz.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title