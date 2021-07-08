Red Dead Redemption 2, DLSS Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için DLSS yamasının 13 Temmuz'da yayınlanacağını duyurdu.

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için DLSS yamasının 13 Temmuz'da yayınlanacağını duyurdu. Ekibe göre hem Red Dead Redemption 2 hem de Red Dead Online, DLSS'yi destekleyerek RTX sahiplerinin daha iyi performans elde etmesine olanak sağlayacak.

Red Dead Redemption 2

'nin hangi DLSS sürümünü kullanacağını görmek ilginç olacak. Tahminim, 2.2.6.0 sürümünü içerecek, ancak daha eski bir sürüm kullanıyorsa şaşırmam. Sonuçta, Doom Eternal'ın DLSS yaması 2.1.66.0 sürümünü içeriyordu.

NVIDIA'nın yeni bir DLSS Modu olan Ultra Kalite Modu üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ancak elimizde herhangi bir ek ayrıntı olmadığı için RDR2'nin onu destekleyecek ilk oyun olup olmayacağını bilmiyoruz.

Blood Money

13 Temmuz'da Red Dead Online: Blood Money'nin filizlenen yeraltı suç dünyasına adım atın ve Saint Denis topluluğunun özellikle kötü şöhretli ve iyi bağlantıları olan bazı üyelerine hizmet ederken ellerinizi kirletmeye istekli olduğunuzu kanıtlayın.

Lemoyne'nin başkentinin ara sokaklarında, kötü şöhretli Angelo Bronte'nin sağ kolu ve alt patronu olan Guido Martelli'nin güçlü yapılı silahşörlere ihtiyacı olduğu fısıltıları var.

Martelli, Capitale olarak bilinen değerli bir emtiayı kurtarmaya çalışıyor. Başlangıçta, vergi mükelleflerinin dikkatli gözlerinden uzakta, daha hassas iş anlaşmaları için benzersiz bir takas sistemi olarak tasarlanan bu sistem, o zamandan beri beş eyaletteki hemen hemen her alçak kişinin eline geçti.

Doğal olarak, bu DLSS yamasını çıktıktan sonra kıyaslayacağımızdan emin olacağız, bu yüzden daha fazlası için bizi izlemeye devam edin!

Kaynak: Turkmmo