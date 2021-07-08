Red Dead Redemption 2, DLSS Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Red Dead Redemption 2, DLSS Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu

Red Dead Redemption 2, DLSS Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için DLSS yamasının 13 Temmuz'da yayınlanacağını duyurdu.

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için DLSS yamasının 13 Temmuz'da yayınlanacağını duyurdu. Ekibe göre hem Red Dead Redemption 2 hem de Red Dead Online, DLSS'yi destekleyerek RTX sahiplerinin daha iyi performans elde etmesine olanak sağlayacak.

Red Dead Redemption 2

'nin hangi DLSS sürümünü kullanacağını görmek ilginç olacak. Tahminim, 2.2.6.0 sürümünü içerecek, ancak daha eski bir sürüm kullanıyorsa şaşırmam. Sonuçta, Doom Eternal'ın DLSS yaması 2.1.66.0 sürümünü içeriyordu.

NVIDIA'nın yeni bir DLSS Modu olan Ultra Kalite Modu üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ancak elimizde herhangi bir ek ayrıntı olmadığı için RDR2'nin onu destekleyecek ilk oyun olup olmayacağını bilmiyoruz.

Blood Money

13 Temmuz'da Red Dead Online: Blood Money'nin filizlenen yeraltı suç dünyasına adım atın ve Saint Denis topluluğunun özellikle kötü şöhretli ve iyi bağlantıları olan bazı üyelerine hizmet ederken ellerinizi kirletmeye istekli olduğunuzu kanıtlayın.

Lemoyne'nin başkentinin ara sokaklarında, kötü şöhretli Angelo Bronte'nin sağ kolu ve alt patronu olan Guido Martelli'nin güçlü yapılı silahşörlere ihtiyacı olduğu fısıltıları var.

Martelli, Capitale olarak bilinen değerli bir emtiayı kurtarmaya çalışıyor. Başlangıçta, vergi mükelleflerinin dikkatli gözlerinden uzakta, daha hassas iş anlaşmaları için benzersiz bir takas sistemi olarak tasarlanan bu sistem, o zamandan beri beş eyaletteki hemen hemen her alçak kişinin eline geçti.

Doğal olarak, bu DLSS yamasını çıktıktan sonra kıyaslayacağımızdan emin olacağız, bu yüzden daha fazlası için bizi izlemeye devam edin!

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Red Dead Redemption 2, DLSS Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:54:28. #1.14#

title