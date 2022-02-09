Red Dead Redemption 2'den yeni bir başarı! En çok satan oyunlar listesine girdi

2018 yılında piyasaya sürülen ve en iyi performans, hikaye anlatımı, ses tasarımı ve müzik ödüllü Red Dead Redempiton 2, 43 milyon adet satış yapmasının ardından tüm zamanların en çok satan oyunu listesinde 10. Sırada yer aldı.

Red Dead Redempiton 2, açıklanan satış sonuçlarından sonra resmi olarak tüm zamanların en çok satan 10. oyunu unvanını aldı. Onuncu sırada yer alan Nintendo Tetris ise bir basamak geriledi. Take Two Interactive, Red Dead Redempiton 2'nin satılan 43 milyon kopyayı geçtiğini belirttiği üç aylık rapor yayınladı.

En çok satan oyunlar listesinde 238 milyon ile Minecraft yer almaktadır. Yılların emektarı GTA 5 ise 160 milyon adet satış yaparak ikincilik koltuğunda yer alıyor. GTA V'in 60 milyon gerisinde ise EA'nın Tetrisi, 100 milyon adet satışla üçüncü sırada.