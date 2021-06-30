Red Dead Redemption 2'deki bilinmeyen detay ortaya çıktı!

Rockstar Games tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen grafikleri ve animasyonlarıyla oyun dünyasını kendine hayran bırakan Red Dead Redemption 2'deki yeni ayrıntı herkesi şoke etti. TikTok kullanıcısı tarafından bulunan yeni detay, bu kadarını da yaptılar mı dedirtti. Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar!

Rockstar Games, GTA serisi gibi bazı oyunlarında oyuncular tarafından keşfedilmesini beklediği bazı detayları oyuna entegre ediyor. Şirketin popüler oyunlarından Red Dead Redemption 2'de ise yeni detaylar keşfedildi.

2018 yılında yayınlanan aksiyon-macera temalı oyunu Red Dead Redemption 2, 1899'da Batı, Ortabatı ve Güney ABD'nın kurgusal bir temsilinde geçiyor. Rockstar Games'in sevilen serisi yeni detaylarıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir TikTok kullanıcısı tarafından keşfedilen kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Red Dead Redemption 2, animasyon ve grafikleri ile oyun dünyasını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yapım o kadar geniş bir oyun alanına sahip ki, yayınlamasının üstünden geçen iki yılda hala gizli detaylar keşfediliyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİRÇOK AYRINTI VAR

TikTok kullanıcısı tarafından keşfedilen yeni detay ise; Red Dead Redemption 2'nin 'Help A Brother Out' görevinde yer alan özel bir ayrıntı. Oyunun ana karakteri Arthur, bir su birikintisinde düşmanı yere serdiği sırada, Arthur kafasını suya iterek direkt boğmaya başlıyor.

'Hidden Gaming Detalist' isimli TikTok kullanıcısının keşfettiği bu detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Ortaya çıkan bu görsel, Red Dead Redemption 2'nin ne kadar gerçekçi bir yapım olduğunu gözler önüne seren bir nitelikte. Oyunda, vahşi batıyı hissetmek isteyen oyuncular için oldukça fazla ayrıntı mevcut. Peki, bu kadar büyük grafiklere ve animasyonlara sahip olan Red Dead Redemption 2'nin sistem gereksinimleri neler? İnceleyelim...

RED DEAD REDEMPTION 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

İşlemci: Intel Core i5-2500K ya da AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB ya da AMD Radeon R9 280 3 GB

Depolama alanı: 150 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: