Red Dead Online Hikayesi Gelecek Hafta Devam Edecek
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Red Dead Online Hikayesi Gelecek Hafta Devam Edecek

Red Dead Online Hikayesi Gelecek Hafta Devam Edecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Rockstar Games, sıradan rol görevlerini saymadığınız sürece içerikten ciddi şekilde yoksun olan Red Dead Online hayranları için bazı heyecan verici haberler duyurdu.

Rockstar Games, sıradan rol görevlerini saymadığınız sürece içerikten ciddi şekilde yoksun olan Red Dead Online hayranları için bazı heyecan verici haberler duyurdu.

Red Dead Online

Red Dead Online, çevrimiçi içerik açısından GTA Online kadar başarılı olamadı. Başından beri oyunun online modunun başarısızlığı GTA Online'ın popülaritesi değil tamamen online tarafının içerikten yoksun olmasıydı.

Ancak oyunun singleplayer story modu belki de şimdiye kadar ki en iyi oynanışa sahip.

Oyuncular genellikle içerikten yoksundu ve alacakları her şey mikro dönüşüm şeridine doğru başka bir dürtü olurdu. Bununla birlikte, RDO'nun popülerlik merdiveninde üst sıralarda yer alamamasının muhtemelen en büyük nedeni, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana yapılandırılmış içerik yolunda fazla bir şey almamış olmasıdır.

, LeClerk bizi hapishane nakliyesinden çıkardıktan sonra ilk hikayeyi canlandırabilirdik ama belli ki bitmedi ve hikaye yıllarca terk edildi. Bu, Rockstar Games'in daha fazla hikaye görevi sunduğu ve dul kadının kocasının ölümünden sorumlu grupla ilgilenmek için geri döndüğü 13 Temmuz 2021'de değişecek.

Bu gerçekleşmeden önce, geliştiricilerin kendilerinden gelecek içerikle ilgili büyük haberleri kontrol etmek için 7 Temmuz 2021'de Rockstar'ın resmi kanallarını takip edebilirsiniz, ancak biz zaten sizi haberdar edeceğiz.

Kaynak: Turkmmo

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