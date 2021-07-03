Red Bull Yağlı Direk'te Trabzon'un kahramanları belli oldu

Türkiye'nin en geleneksel ve eğlenceli mücadelelerinden biri olan Yağlı Direk'te birinciler belli oldu.

Türkiye'nin en geleneksel ve eğlenceli mücadelelerinden biri olan Yağlı Direk'te birinciler belli oldu. Red Bull Yağlı Direk etkinliği, bu sene 2 ayrı noktada düzenlendi. 1935'ten beri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta yine renkli görüntüler ortaya çıktı. Trabzon Valiliği'nin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Trabzon'daki Red Bull Yağlı Direk'te Yunus Emre Kul bayrağı alarak, Kamuran Erdoğan ise en havalı düşüşü gerçekleştirerek 'şehrin kahramanları' oldu.

Türkiye'nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renk kattı. Bu seneden itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele, Trabzon ve Alanya'da adrenalin ve tutkuyu bir araya getirdi. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştıkları etkinlikte bu senenin birincileri de belli oldu.

Geçen senelerden farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Trabzon ayağı Trabzon Valiliği'nin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığı'nın koordinesinde Faroz Limanı'nda gerçekleştirildi. Karadeniz'deki mücadelede Yunus Emre Kul birinci olurken, Kamuran Erdoğan da Trabzon'da en havalı düşüşü yaparak jüriyi etkiledi.

Alanya'da İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen Red Bull Yağlı Direk'te ise mutlu sona ulaşan isim Mehmet Şanlı ve en havalı düşüş kategorisinin birincisi Ali Çelik oldu. Birinciler sürpriz ödüllerin de sahibi olma fırsatını buldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı